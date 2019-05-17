Астрологи рассказали, какие знаки зодиака любят поскандалить. Эти три знака не пытаются избежать скандалов, потому что чувствуют себя во время ссор как рыба в воде.

Стрелец

Этот знак Зодиака - король споров. Он будет упорно стоять на своем до последнего, даже если ваши аргументы более разумны. И хотя Стрелец моментально может сделать из мухи скандал, он также моментально забывает о затеянной ссоре.

Лев

Он может поскандалить ради достижения своих целей или просто ради удовольствия. Как настоящий хищник Лев способен завестись на ровном месте. Если вы попали ему под горячую руку, лучше промолчать и сбежать, иначе скандала не избежать.

Рыбы

Этот знак попал в тройку скандалистов из-за своей импульсивности. Они могу завестись буквально на пустом месте, из-за неправильно сформулированной фразы. Не стоит испытывать терпение Рыб, представители этого знака Зодиака не отличаются готовностью ждать, они расстраиваются и кричат.

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