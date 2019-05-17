Какие знаки зодиака любят поскандалить [ Редактировать ]
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака любят поскандалить. Эти три знака не пытаются избежать скандалов, потому что чувствуют себя во время ссор как рыба в воде.
Стрелец
Этот знак Зодиака - король споров. Он будет упорно стоять на своем до последнего, даже если ваши аргументы более разумны. И хотя Стрелец моментально может сделать из мухи скандал, он также моментально забывает о затеянной ссоре.
Лев
Он может поскандалить ради достижения своих целей или просто ради удовольствия. Как настоящий хищник Лев способен завестись на ровном месте. Если вы попали ему под горячую руку, лучше промолчать и сбежать, иначе скандала не избежать.
Рыбы
Этот знак попал в тройку скандалистов из-за своей импульсивности. Они могу завестись буквально на пустом месте, из-за неправильно сформулированной фразы. Не стоит испытывать терпение Рыб, представители этого знака Зодиака не отличаются готовностью ждать, они расстраиваются и кричат.
Читайте также , какие знаки зодиака самые эгоистичные, а также какие знаки эмоционально выгорают быстрее других.
по теме
Гороскоп на 16 мая для всех знаков зодиака
Астрологи рассказали, что ждет 16 мая каждого знака зодиака
Гороскоп на 14 мая для всех знаков зодиака
Прогнозы астрологов для представителей каждого знака зодиака на 14 мая 2019 года
Какие знаки зодиака самые стрессоустойчивые
Далеко не каждый человек может похвастаться крепкими нервами
Как заставить ревновать мужчин разных знаков зодиака
Одним из сильных и стойких чувств для любого человека является ревность. Многие люди совершают безумные поступки, поддаваясь своему порыву и импульсу. Но каким бы ни был морально устойчивым человек, заставить испытать это чувство подвластно всем
Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака
Что вас ждет 17 мая и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе