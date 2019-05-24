"Не узнать, как похудела": Лорак восхитила подписчиков [ Редактировать ]
Популярная певица Ани Лорак часто радует поклонников новыми фото. В этот раз артистка опубликовала фото, сидя на барном стуле, в белом пеньюаре.
Поклонники творчества звезды отметили:
Вы невероятно сексуальная и нежная! Восхищаюсь просто", "Не узнать как похудела", Нежная! Шикарная! С нетерпением жду встречи с вами", "Волшебная", "Такая нежная, элегантная", "Прекрасная".
Коллекция от @intimissimiofficial – это настоящее волшебство. Нежная, женственная, красивая... Теперь каждый день я могу чувствовать это прикосновение шелка на своём теле. А у вас уже #intimissimi? #intimissimigirls #intimissimirussia
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Напомним, Ани Лорак умилила поклонников семейным фото. А также заинтриговала рассказом о новой жизни
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