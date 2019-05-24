Популярная певица Ани Лорак часто радует поклонников новыми фото. В этот раз артистка опубликовала фото, сидя на барном стуле, в белом пеньюаре.

Поклонники творчества звезды отметили:

Вы невероятно сексуальная и нежная! Восхищаюсь просто", "Не узнать как похудела", Нежная! Шикарная! С нетерпением жду встречи с вами", "Волшебная", "Такая нежная, элегантная", "Прекрасная".

Напомним, Ани Лорак умилила поклонников семейным фото. А также заинтриговала рассказом о новой жизни