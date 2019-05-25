В "Борисполе" резко отменили все вылеты [ Редактировать ]
В международном аэропорту "Борисполь" 25 мая приостановили вылеты рейсов из-за угрозы грозы. Об этом сообщает УНН.
"Перроны поставлены в стоп-режим из-за угрозы грозы, точно приостановлены все вылеты авиакомпании МАУ, но согласно международной инструкции, все остальные авиакомпании сейчас также должны отложить рейсы", - рассказал источник.
Он не смог уточнить, на какой период перелеты отложили, так как это зависит от погоды. На сайте МАУ сообщили, что запланирована задержка рейса PS336 Венеция – Киев. По расписанию он должен был прибыть в аэропорт в 17:25. По новому графику – в 19:50.
Напомним, в Украине синоптики прогнозируют 26 мая похолодание, град и грозы.
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