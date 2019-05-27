Украинский артист Дзидзьо шокировал рассказом об "убийстве" в внезапным заявлением в эфире одного из телеканалов. Артист вспомнил страшную историю из детства, когда два года жил с уверенностью, что "забил" до смерти свою бабушку. Видео с жутким признанию Дзидзьо опубликовано на YouTube.

"В третьем классе я бабушку забил. Мы играли в "войнушки", стреляли горохом. Я попал ей в шею, а через неделю нам пришла телеграмма - бабушка умерла. Представляете, я два года с этим жил, думал что я ее забил. Оказалось , что она просто умерла, была старушкой. А я целых два года переживал", - сказал Дзидзьо публику.

В зале бурно отреагировали на признание певца. Сначала было видно, что публика была озадачена и даже напугана высказыванием Дзидзьо.

После того, как он объяснил все все детали "инцидента", судьи и зрители рассмеялись.

Ранее мы писали о том, что Дзидзьо ошарашил поклонников фото без бороды, а также снялся в скандальной комедии.