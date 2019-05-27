В воскресенье, 26 мая, сборная Финляндии победила на Чемпионате мира по хоккею 2019. 18-летний Каапо Какко сыграл во всех десяти матчах на турнире, в которых забил 6 шайб и отдал одну результативную передачу. Об этом пишет 24tv.ua.

Эта победа стала третьей для Каапо Какко на чемпионатах мира. Перед этим хоккеист выиграл золотые медали юниорского чемпионата мира 2018 и молодежного чемпионата мира 2019. На то, чтобы выиграть три золотые награды чемпионатов мира, финн "потратил" 13 месяцев.

Какку стал самым молодым хоккеистом, кому это удалось сделать. Он превзошел достижения Коннора Макдэвида, который выиграл ЮЧМ-2013, МЧМ-2015 и ЧМ-2016. Канадец добился таких результатов в 19-летнем возрасте.

Смотрите также календарь и результаты всех матчей по хоккею.