Несподіваний суперник. Серед безлічі кандидатів у президенти США з'явився ще один політик, здатний реально скласти конкуренцію Трампу. Хто він? І чому сьогодні його ім'я у всіх новинах? - знає Дмитро Анопченко.

Всі проти одного. Серед демократів - суперників американського президента вже 24 людини заявили, що братимуть участь у перегонах. Але ні американці, ні преса, їхні шанси всерйоз не розглядали. Вважалося, що головний суперник Трампа - віце-президент часів Обами Джо Байден. Мовляв, у фіналі перегонів саме Трамп і Байден боротимуться за крісло у Білому домі.

Але сьогодні ЗМІ наввипередки цитують ще одного політика - мовляв, "от я, на відміну від інших, точно знаю, як перемогти".

"Я спостерігав за ним десятиліттями. Розумію план його гри, всі прийоми і стратегії, знаю, як наступити йому на болючу мозолю. Нам слід нав'язати йому бій, щоб спантеличити й перемогти", - говорить Білл Білл де Блазіо, мер Нью-Йорка.

Здавалося б, гучні слова. Але, схоже де Блазіо справді знає, про що говорить, адже саме в Нью-Йорку президент до того як стати політиком, вів свій бізнес. Саме у Нью-Йорку не тільки його друзі і спонсори, а й вороги, які із задоволенням діляться з Біллом де Блазіо внутрішньою інформацією зі штабу президента-республіканця.

Про "феномен де Блазіо" заговорили у 2013, коли демократ несподівано для багатьох переміг на виборах мера найбільшого мегаполіса Америки. До цього 20 років там панували республіканці і вважалося, що так буде й далі, мовляв, їх великий бізнес підтримує. У 2017 де Блазіо впевнено переобрався на другий термін.

"Білл де Блазіо - найгірший мер в історії Нью-Йорка. Він довго не протримається".

Дональд Трамп, звісно ж, не витримав, написавши про де Блазіо злий твітт, і до того ж, що буває рідко, просто з борту президентського літака відео записав.

Не можу повірити, що найгірший мер в історії Нью-Йорка і, жодних питань, найгірший мер у США, зараз у президенти балотується. Цього ніколи не станеться, я знаюся на прогнозах щодо таких речей. Узагалі дуже здивуюсь, якщо він хоч трохи у перегонах протримається".

Але як випливає з розмов серед впливових демократів, саме на де Блазіо, якого підтримують звичайні люди, багато хто збирається зробити ставку. Він може стати єдиним кандидатом, якщо раптом за час кампанії у колишнього віце-президента справи підуть не так або в пресі спливуть скандали, які істотно вдарять по рейтингу Байдена. Утім, останні соцопитування показали, що 2/3 жителів Нью-Йорка проти висунення Де Блазіо, але політик сказав - соціологам не вірить.

Якби я довіряв соцопитуваннями і зважав на них під час всіх своїх виборів, то можливо, взагалі б з дому не виходив. Так завжди буває - ти у фіналі отримуєш зовсім не те, про що говорили спочатку.

Чи це справді так стане відомо тільки в липні наступного року, коли демократи з майже трьох десятків охочих остаточно оберуть противника для Трампа. Але судячи з нервової першої реакції самого президента, де Блазіо і справді знає про нього занадто багато. І може це використати.