В Італії показали робота-силача, здатного зрушити з місця три-тонного літака. Сам же він завважки трохи більше як 127 кілограмів, а завдовжки лише метр. Як один із найдужчих роботів у світі впорався з літаком зняли на відео.

Розробники кажуть: таку вправність забезпечують спеціальні кінцівки з гумовими ручками. Завдяки їм робот має міцне зчеплення з ґрунтом. Над прототипом працювали останні 12 років і надалі його вдосконалюватимуть.