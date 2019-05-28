В Італії презентували найсильнішого робота [ Редактировать ]
В Італії показали робота-силача, здатного зрушити з місця три-тонного літака. Сам же він завважки трохи більше як 127 кілограмів, а завдовжки лише метр. Як один із найдужчих роботів у світі впорався з літаком зняли на відео.
Розробники кажуть: таку вправність забезпечують спеціальні кінцівки з гумовими ручками. Завдяки їм робот має міцне зчеплення з ґрунтом. Над прототипом працювали останні 12 років і надалі його вдосконалюватимуть.
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