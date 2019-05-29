Компанія Huawei подала до суду на американський уряд [ Редактировать ]
Huawei оскаржила в суді внесення компанії до чорного списку у США. Раніше корпорація вже позивалася до американського уряду - вимагала визнати незаконною заборону на придбання її продукції ряду федеральних установ у Штатах. Наразі суд у Техасі має вирішити, чи не суперечить це рішення конституції США.
До чорного списку Huawei потрапила за звинуваченням у загрозі національній безпеці. Компанію підозрюють в крадіжці технологій, шпигунстві і продажу американських комплектуючих до Ірану. У концерні стверджують - доказів цього уряд США не має.
"Ми вважаємо, що американські політики використовують кібербезпеку як виправдання своїм діям та для отримання підтримки суспільства. Насправді ж, їх рішення мають іншу мету. Завдяки їх діям, мережі не стали безпечнішими. Вони лише створюють помилкове почуття безпеки та відволікають увагу від реальних проблем", - заявляє Сон Лю Пін, головний юрист компанії "Huawei".
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