ГБР расследует факт исчезновения серверов с СНБО [ Редактировать ]
Следователи управления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну, передает "УНН".
Так, 28 мая 2019 в средствах массовой информации опубликовано видеообращение председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка об отсутствии в ситуационной комнате Администрации президента Украины серверов, содержащих секретную информацию.
Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).
Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.
Ранее сообщалось, что Украина может получить транш МВФ этим летом, а также Данилюк рассказала о главных целях СНБО.
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