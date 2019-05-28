"Это вызов, к которому я готов": Данилюк рассказал о главных целях СНБО [ Редактировать ]
Новоназначенный секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что сделает из Совета нацбезопасности и обороны сильный аналитический центр. Об этом он сказал во вторник на брифинге в Киеве.
По словам Данилюка, его цель превратить СНБО в стратегическую площадку принятия важных решений для государства и заставить этот орган работать эффективно.
Он сообщил, что в последнее время к вопросам национальной безопасности присоединились вопросы энергетики и государственных финансов.
Данилюк отметил, что хочет собрать "очень сильную, мощную команду" и что он это делать умеет.
"Это будет сильный аналитический центр, который будет предлагать высшему руководству государства для принятия решения на все важные темы", - сказал он.
"Это вызов, к которому я готов", - добавил Данилюк.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил нового секретаря СНБО. А также приступил к воплощению своей мечты.
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