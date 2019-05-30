Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен. Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, Кабмин сократил расходы на субвенции для предоставления и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа и т.д. на 13,5 млрд гривен, при этом выделив на выплату монетизированных субсидий 5,5 млрд гривен.

Остальные средства направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменились социальные нормы предоставления субсидии.