Субсидии в Украине: Кабмин сократил расходы на выплаты [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен. Об этом сообщает правительственный портал.
В частности, Кабмин сократил расходы на субвенции для предоставления и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа и т.д. на 13,5 млрд гривен, при этом выделив на выплату монетизированных субсидий 5,5 млрд гривен.
Остальные средства направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.
Ранее мы писали о том, что в Украине изменились социальные нормы предоставления субсидии.
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