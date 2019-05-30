США відмовляються від співпраці з Росією у космічній програмі [ Редактировать ]
Міністерство оборони США внесло Росію до списку країн, послугами яких заборонено користуватися при проведенні космічних запусків.
У Пентагоні повідомили, що "чорну космічну мітку", окрім РФ, отримали також Китай, Північна Корея, Іран, Судан та Сирія.
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