День защиты детей: куда пойти с ребенком в Киеве (афиша) [ Редактировать ]
1 июня в Украине отмечают День защиты детей. Проведите его вместе со своим ребенком. К тому же, во многих парках и музеях для детей будет бесплатный вход. Это хороший повод лишний раз побаловать свое чадо.
Лето на ВДНГ
На ВДНГ вас ждут не только разнообразные локации: от BBQ-зон до фотопространства, от открытого бассейна до футбольных полей, от веревочного парка до проката квадроциклов. Но также на этих там пройдет феерия событий: Carbon Media Art Lab Lito, где можно научиться создавать арт-инсталляции, семейный STEM-фестиваль Robotica, праздник мороженого в пространстве Kacheli и многое другое.
Зоопарк
Поход в зоопарк - это всегда праздник и не только для детей. Ребенок получит море удовольствия, ведь на территории зоопарка можно посмотреть не только животных, но и повеселится со взрослыми в развлекательных зонах, перекусить в зонах футкорта.
"Чилдрен кинофест"
С 29 мая по 7 июня пройдет Международный фестиваль искусства и кино для детей и подростков "Чилдрен кинофест". В субботу можно будет посмотреть немецкий фильм "Пиноккио", а в воскресенье и понедельник - картину "Феликс". Кроме того, детей от 7 до 15 лет ждут творческие мастер-классы по азам кинопроизводства от профессиональных педагогов.
Фестиваль мороженого
С 30 мая по 1 июня на Крещатике пройдет событие, которые понравится и взрослым, и детям. Лучшие украинские производители мороженого и сладостей представят свою продукцию. Кроме любимых сладостей, для детей будет организована интересная развлекательная программа: аттракционы, аквагрим и боди-арт, творческие мастер-классы и интерактивная игровая площадка.
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