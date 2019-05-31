1 июня в Украине отмечают День защиты детей. Проведите его вместе со своим ребенком. К тому же, во многих парках и музеях для детей будет бесплатный вход. Это хороший повод лишний раз побаловать свое чадо.

Лето на ВДНГ

На ВДНГ вас ждут не только разнообразные локации: от BBQ-зон до фотопространства, от открытого бассейна до футбольных полей, от веревочного парка до проката квадроциклов. Но также на этих там пройдет феерия событий: Carbon Media Art Lab Lito, где можно научиться создавать арт-инсталляции, семейный STEM-фестиваль Robotica, праздник мороженого в пространстве Kacheli и многое другое.

Зоопарк

Поход в зоопарк - это всегда праздник и не только для детей. Ребенок получит море удовольствия, ведь на территории зоопарка можно посмотреть не только животных, но и повеселится со взрослыми в развлекательных зонах, перекусить в зонах футкорта.

"Чилдрен кинофест"

С 29 мая по 7 июня пройдет Международный фестиваль искусства и кино для детей и подростков "Чилдрен кинофест". В субботу можно будет посмотреть немецкий фильм "Пиноккио", а в воскресенье и понедельник - картину "Феликс". Кроме того, детей от 7 до 15 лет ждут творческие мастер-классы по азам кинопроизводства от профессиональных педагогов.

Фестиваль мороженого



С 30 мая по 1 июня на Крещатике пройдет событие, которые понравится и взрослым, и детям. Лучшие украинские производители мороженого и сладостей представят свою продукцию. Кроме любимых сладостей, для детей будет организована интересная развлекательная программа: аттракционы, аквагрим и боди-арт, творческие мастер-классы и интерактивная игровая площадка.