Леонід Кучма повернувся у Мінські переговори. Про це на спільному брифінгу сьогодні заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави також розповів, що зустрічався з партнерами з США, Німеччини, Франції та інших країн ЄС і обговорювали важливе питання для українців - припинення війни на Донбасі.

І спільна позиція учасників зустрічі це відновлення переговорів у нормандському форматі і розблокування мінського процесу. Вже п'ятого червня у столиці Білорусії відбудеться тристороння зустріч. Українську сторону очолюватиме Леонід Кучма.

"Якщо ми приймаємо там будь-які рішення, вони, звичайно, повинні бути узгоджені, то вони в Україні повинні виконуватися. А не просто, що ми там існуємо. Я іноді говорив, я не можу працювати в якості весільного генерала. Я собі за ця перерву зрозумів, що є можливість працювати на благо вирішення тих проблем, які є в Україні", - заявив Леонід Кучма.