Американський міні-серіал "Чорнобиль" прикував увагу всього світу до найбільшої ядерної катастрофи планети. Це підігріло інтерес іноземних туристів до української зони відчуження.

Які враження закордонних гостей про місце, де "мирний атом" перетворився на нещадного вбивцю - знає Ольга Жидецька.

"Маю повідомити приємну новину: ситуація в Чорнобилі стабільна. Щодо радіаційної небезпеки мені сказали - це те саме, що зробити флюорографію. - Ні! Чорнобиль палає!", - саме такою побачили чорнобильську трагедію Мільйони глядачів у всьому світі. І тепер сотні закордонних туристів прагнуть на власні очі оглянути місце, де 33 роки тому сталася трагедія, яка скалічила долі десятків тисяч людей.

Туристичні агенції зауважують - іноземців, охочих відвідати Прип'ять, побільшало чи не удвічі.

"Чорнобиль - це таке місце, яке, з одного боку, оговтує, а з іншого - викликає захват. Ви бачите, як природа відновлюється і відвойовує свою територію. І це практично єдине місце в Україні, де ви справді можете зануритися в атмосферу СРСР", - розповідає Вікторія Брожко, екскурсоводка.

Іноземні гості боязко вимірюють радіаційний фон дозиметром і з захватом спостерігають, як гід демонструє особливості радянського побуту:

"Щоб отримати газовану воду, кладете сюди монетку, натискаєте кнопку і берете склянку. Випивши, ставите назад, щоб інша людина теж могла скористатися нею".

Туристів приголомшує й монументальність споруд, полишених людьми після вибуху на реакторі, що стримував убивчу силу "мирного атома".

"Це неймовірно. Коли бачиш ці порожні будівлі, таке враження, ніби спілкуєшся з людьми, які жили тут. Розумієш, що вони відчували, тікаючи звідси", - зазначила Каролін Масіель, туристка з Бразилії.

Та найбільше дивує природа, яка клаптик за клаптиком відвойовує покинуту людьми територію.

"Дуже сюрреалістично. Споглядати цей ізольований світ, де природа руйнує будівлі, дороги, де все просто розпадається на частини", - вражений Гарет Барроу, турист з Англії.

Вартість "екскурсії в минуле" - близько трьох тисяч гривень. Тур триває цілий день і об'єднує відвідини Прип'яті та місцевості, де радіаційний фон безпечний для людини. Наприкінці - обов'язкове вимірювання отриманої дози опромінення. Як показують прилади, загрози здоров'ю вона не становить.