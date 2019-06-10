NASA почала трансляцію складання марсохода "Марс 2020" у прямому ефірі. Відео доступне на офіційному YouTube-каналі Лабораторії реактивного руху NASA.

Цілодобова трансляція ведеться зі стерильного цеху, де збирають ровер. Щойно апарат зберуть, почнуться перші випробування. Глядачі з усього світу можуть не просто спостерігати за процесом: НАСА закликала ставити інженерам запитання у чаті.

Новий апарат призначений для вивчення геології Марсу та пошуку слідів мікроорганізмів у грунті. Місія розпочнеться 2020 року, коли ровер вирушить до "червоної" планети за допомогою носія Atlas-5.