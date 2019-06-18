Проект планують реалізувати до 2040 року

У ЄС затвердили найбільший в історії оборонний проект. Німеччина, Франція та Іспанія домовилися про створення Системи ведення повітряних боїв майбутнього. Проект планують реалізувати до 2040 року.

Він передбачає створення системи супроводу бойових літаків із загонів безпілотників, флагманських та патрульних повітряних суден, а також супутників та наземних станцій.

За попередніми оцінками, новітня оборонна система коштуватиме країнам-учасникам 50 мільярдів євро.