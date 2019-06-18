В Альпах тисячі атлетів взяли участь у веломарафоні [ Редактировать ]
Грандіозний веломарафон в італійських Альпах. Позмагатися за звання найсильнішого приїхали чотири тисячі атлетів. Чим ці змагання так приваблюють спортсменів? Розкаже Ольга Жидецька.
4019 атлетів із 41 країни світу цими вихідними це селище біля підніжжя Альп переживає справжній наплив велосипедистів. Спортсмени з усіх куточків світу з'їхалися сюди, щоби взяти участь у чи ненайпрестижнішому та одному з найскладніших високогірних вело-марафонів. Умови вражають - 86 кілометрів з підйомом на 4,5 тисячі метрів. Подекуди шлях марафонців пролягає по гірському бездоріжжі, іноді - вузесенькими міськими вуличками, а часом двоколісні мусять пробиватися по снігових краєчках альпійських льодовиків. Часом велосипеди не може подолати крутий підйом.
Змагання тут проводять уже вдесяте. І перемогу святкують досвідчені та титуловані. Найкращий результат нині у колумбійця Паеcа Гектора Леонардо - він подолав маршрут за 4 години і майже 31 хвилину.
"Бракує слів описати моє задоволення, я дуже дуже щасливий. Я увосьме беру участь у цих перегонах, і щоразу був на п'єдесталі. Вшосте - на першому місці. Ці перегони для мене завжди були вдалими", - говорить Паеc Ектор Леонардо, переможець чоловічого заїзду.
Для жінок марафонські умови дещо поблажливіші лише 60 кілометрів з перепадом висот у три тисячі двісті метрів. Але і тут перемагає досвід.
"Я так хотіла виграти в цих перегонах і я це зробила. Це вже моя десята перемога і я неймовірно щаслива. Для мене це майже як світовий чемпіонат", - говорить Марія Фумагаллі, переможниця жіночого заїзду.
А по той бік Альп в Австрії змагалися інші відчайдухи. Там 32 атлетів пішки долали кілометри звивистих високогірних стежок від Зальцбургу до Монако. І хоч яким складним не був їхній шлях, учасники обох змагань одностайні - шалена підтримка фанів та неймовірні альпійські краєвиди, які можна побачити, лише підкоривши ці суворі гори, варті, щоби подолати будь-які труднощі.
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