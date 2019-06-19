У Ле-Бурже презентували авіатранспорт майбутнього [ Редактировать ]
Авіатранспорт майбутнього. На Французькому аерокосмічному салоні Ле-Бурже презентували новітні розробки електричних пасажирських суден. Серед таких - дев'ятимісний літак.
За словами авторів, він здатний долати відстані до 650 кілометрів і призначений для регіональних маршрутів - літак вирізняється економічністю, безшумністю, комфортністю та дружністю до довкілля. Він уже пройшов випробування і добре себе зарекомендував.
Перші комерційні рейси заплановані на 2022 рік у США.
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