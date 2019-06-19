Авіатранспорт майбутнього. На Французькому аерокосмічному салоні Ле-Бурже презентували новітні розробки електричних пасажирських суден. Серед таких - дев'ятимісний літак.

За словами авторів, він здатний долати відстані до 650 кілометрів і призначений для регіональних маршрутів - літак вирізняється економічністю, безшумністю, комфортністю та дружністю до довкілля. Він уже пройшов випробування і добре себе зарекомендував.

Перші комерційні рейси заплановані на 2022 рік у США.