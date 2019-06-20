Спроби не допустити політичну силу та співголову партії Юрія Бойка до участі у парламентських виборах

В "Опозиційній платформі за життя" заявляють про спроби не допустити політичну силу та співголову партії Юрія Бойка до участі у парламентських виборах.

До ЦВК, Мінюсту та правоохоронних органів надійшли скарги про начебто незаконність формування списку кандидатів від партії йдеться у заяві "Опозиційної платформи - За життя".

У політсилі це називають тиском з боку старої та чинної влади і наголошують жодних підстав для недопуску партії до виборів немає.