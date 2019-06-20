В "Опозиційній платформі - За життя" назвали політичним тиском спроби не допустити партію до виборів [ Редактировать ]
В "Опозиційній платформі за життя" заявляють про спроби не допустити політичну силу та співголову партії Юрія Бойка до участі у парламентських виборах.
До ЦВК, Мінюсту та правоохоронних органів надійшли скарги про начебто незаконність формування списку кандидатів від партії йдеться у заяві "Опозиційної платформи - За життя".
У політсилі це називають тиском з боку старої та чинної влади і наголошують жодних підстав для недопуску партії до виборів немає.
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