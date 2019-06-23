В Запорожской области в Хортицком районе случилось жуткое происшествие. Мужчина, который пришел домой пьяный, в ходе конфликта со своей матерью схватил нож и нанес ей смертельные удары. От многочисленных ранений пенсионерка сразу же скончалась, передают местные СМИ.

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Отмечается, что 47-летнего злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. В данный момент он находится под стражей.

Также известно, что за убийство ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье педофил выследил и изнасиловал ребенка, а также в Кривом Роге мужчина зверски расправился с матерью.