Британці навчили тюленів імітувати мову [ Редактировать ]
У Британії трьох тюленів навчили імітувати людську мову. Зола, Дженіс і Ґендальф можуть не тільки розмовляти, а навіть і співати. У репертуарі ластоногих англійська колискова та головна тема фантастичної кіносаги "Зоряні війни".
Виявляється, щоб видавати незвичні для себе звуки, сірі тюлені використовують ті самі м'язи гортані, що й люди. За словами біологів, ця здатність тварин допоможе більше дізнатися, як розвивався людський мовний апарат.
А також дасть змогу глибше вивчити причини порушень мовлення людини.
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