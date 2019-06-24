У Британії трьох тюленів навчили імітувати людську мову. Зола, Дженіс і Ґендальф можуть не тільки розмовляти, а навіть і співати. У репертуарі ластоногих англійська колискова та головна тема фантастичної кіносаги "Зоряні війни".

Виявляється, щоб видавати незвичні для себе звуки, сірі тюлені використовують ті самі м'язи гортані, що й люди. За словами біологів, ця здатність тварин допоможе більше дізнатися, як розвивався людський мовний апарат.

А також дасть змогу глибше вивчити причини порушень мовлення людини.