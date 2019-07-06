Володимир Зеленський призначив очільників Львівської та Закарпатської областей [ Редактировать ]
Нові губернатори у Західній Україні. Під час свого візиту Президент Володимир Зеленський представив очільників Львівської та Закарпатської областей. Львівщину очолив Маркіян Мальський - юрист, член кількох асоціацій бізнесу та адвокатури. Головою Закарпатської ОДА став - Ігор Бондаренко. Свого часу він був директором департаменту Міністерства юстиції.
"Я хочу зараз призначити і привітати нового голову Закарпатської області, Ігоря Бондаренко. Ви не хвилюйтеся, ми вас будемо підтримувати обов'язково. Хотів би звернутися до правоохоронних органів, щоб ви допомагали Ігорю на цій складній посаді. Хочу звернутись до правоохоронних органів, до всіх митників, до всіх чиновників. Я гадаю, що вас у всіх правда є шанс виправитись", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.
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