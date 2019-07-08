Биткоин: курс криптовалюты резко вырос [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно повышаться в цене.
Теперь за монету предлагают $11 404,94.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $304,655;
- Ripple $0,39280;
- Bitcoin Cash $407,94;
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.
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