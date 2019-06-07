В Facebook появится собственная криптовалюта [ Редактировать ]
Facebook к концу июня готовится запустить собственную криптовалюту. Известно, что для ее продвижения будут применять различные инструменты, передает 24tv.ua.
Сообщается, что компания будет предлагать бонусы для продавцов, принимающих оплату цифровыми деньгами. Кроме того, сотрудники проекта смогут платить криптовалютой.
Отмечается, что Facebook начала переговоры о создании собственной цифровой валюты с Комиссией по фьючерсной торговле сырьевыми товарами США (CFTC). В ведомстве заявили, что ведут "очень предварительные переговоры" с Facebook, чтобы понять, подпадают ли планы компании под их юрисдикцию.
Ранее сообщалось, что YouTube ввел запрет на прямые трансляции.
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