Facebook к концу июня готовится запустить собственную криптовалюту. Известно, что для ее продвижения будут применять различные инструменты, передает 24tv.ua.

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Сообщается, что компания будет предлагать бонусы для продавцов, принимающих оплату цифровыми деньгами. Кроме того, сотрудники проекта смогут платить криптовалютой.

Отмечается, что Facebook начала переговоры о создании собственной цифровой валюты с Комиссией по фьючерсной торговле сырьевыми товарами США (CFTC). В ведомстве заявили, что ведут "очень предварительные переговоры" с Facebook, чтобы понять, подпадают ли планы компании под их юрисдикцию.

Ранее сообщалось, что YouTube ввел запрет на прямые трансляции.