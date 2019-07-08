На хімічному заводі у Туреччині пролунав вибух (відео) [ Редактировать ]
Вибух на хімічному заводі у Туреччині. Інцидент стався на підприємстві з виробництва азоту в західній провінції Кутахья. Постраждав один працівник - у нього легкі травми.
Здетонували випари у вентиляційному каналі сховища аміаку. Небо оповили клуби густого жовтого диму. Минулося без пожежі. За повідомленнями влади, вміст шкідливих речовин у повітрі не перевищує норми.
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