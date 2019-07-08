Вибух на хімічному заводі у Туреччині

Вибух на хімічному заводі у Туреччині. Інцидент стався на підприємстві з виробництва азоту в західній провінції Кутахья. Постраждав один працівник - у нього легкі травми.

Здетонували випари у вентиляційному каналі сховища аміаку. Небо оповили клуби густого жовтого диму. Минулося без пожежі. За повідомленнями влади, вміст шкідливих речовин у повітрі не перевищує норми.