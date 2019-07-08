Отже, як боротися з канидатами-клонами? Одним із перших зіткнувся з брудними технологіями Іван Фурсін. Він зареєстрував поправку, в якій пропонує в бюлетені для голосування вказувати одразу два прізвища кандидата в депутати, якщо той змінював його протягом останнього року. Тобто попереднє й нове.

За словами автора поправки народного депутата Івана Фурсіна, це допоможе боротися з фіктивними претендентами, яких десятками реєструють на вибори з метою відібрати голоси конкурента.