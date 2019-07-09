"Оппозиционная платформа - За жизнь" добилась отмены моратория на использование русского языка в Житомирской области.

25 июня Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу Житомирского областного совета на решение Житомирского окружного административного суда от 28 февраля 2019 года по иску представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" о признании противоправным и недействительным решения депутатов Житомирского облсовета "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области".

Суд принял решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Житомирского областного совета, а решение Житомирского окружного административного суда от 28 февраля 2019 года - без изменений. Таким образом, Седьмой апелляционный административный суд подтвердил, что решение о введении моратория на использование русскоязычного культурного продукта является противоправным.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает такое решение как безоговорочную, безусловную победу нашей партии. Мы выступили против "мораториев на публичное использование русскоязычного культурного продукта" как проявления политики насильственной украинизации, ставшей визитной карточкой клики Порошенко - Парубия. Мы выступили против циничного попрания законов и Конституции, статьей 10 которой гарантируется "свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины". Мы выступили против дискриминации по отношению к русскоязычным гражданам. И победили.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует политически незаангажированное, справедливое решение суда и ответственно заявляет: наша партия, действуя в рамках правового поля, будет пресекать любые попытки ура-патриотов раскалывать страну. Мы не допустим насильственной украинизации общества. Мы поставим крест на политике пещерного национализма, которую режим Порошенко - Парубия возвел в ранг национальной идеи. Мы защитим конституционное право русскоязычных граждан говорить, общаться и учиться на русском языке, как это гарантировано Основным Законом Украины.