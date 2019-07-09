Во вторник, 9 июля, в Нидерландах, в аэропорту Схипхоле столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает Nu.nl.

Столкнулись два самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 авиакомпании ЕasyJet.

Представитель аэропорта сказал, что столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент выясняются причины столкновения.

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