Столкнулись два пассажирских самолета [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июля, в Нидерландах, в аэропорту Схипхоле столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает Nu.nl.
Столкнулись два самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 авиакомпании ЕasyJet.
Представитель аэропорта сказал, что столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент выясняются причины столкновения.
Накануне сообщали, что под Харьковом упал учебный самолет.
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