День памяти апостолов Петра и Павла имеет постоянную дат празднования. В народе он более известен как Петров день.

День Петра и Павла 2019 Украина отмечает 12 июля. Эта дата неизменна из года в год.

Святые Петр и Павел - столпы апостольской веры. Первый - простой рыбак, без "высшего образования", а второй - потомок знатных римлян. Эти две противоположности в личном плане однозначно сходились в одном: они оба были рьяными проповедниками веры христовой.

За распространение христианства оба и приняли мученическую смерть – и оба погибли именно 12 июля, но с разницей в один год.

Накануне принято проводить в доме генеральную уборку. В сам праздник верующие ходят в храм, чтобы помолиться апостолам.

Традиции и приметы 12 июля

Петровка проходит – половина лета уходит, то есть световой день с этой даты идет на убыль. Есть даже поговорка: "Петр и Павел день убавил".