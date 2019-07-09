Петра и Павла 12 июля: традиции и приметы [ Редактировать ]
День памяти апостолов Петра и Павла имеет постоянную дат празднования. В народе он более известен как Петров день.
День Петра и Павла 2019 Украина отмечает 12 июля. Эта дата неизменна из года в год.
Святые Петр и Павел - столпы апостольской веры. Первый - простой рыбак, без "высшего образования", а второй - потомок знатных римлян. Эти две противоположности в личном плане однозначно сходились в одном: они оба были рьяными проповедниками веры христовой.
За распространение христианства оба и приняли мученическую смерть – и оба погибли именно 12 июля, но с разницей в один год.
Накануне принято проводить в доме генеральную уборку. В сам праздник верующие ходят в храм, чтобы помолиться апостолам.
Традиции и приметы 12 июля
Петровка проходит – половина лета уходит, то есть световой день с этой даты идет на убыль. Есть даже поговорка: "Петр и Павел день убавил".
- дождь на Петра и Павла – к урожаю ржи: один дождь – урожай будет неплохой, два раза идет – хороший, а три – богатый;
- жара на Петров день – к морозу на Рождество;
- если Петровки холодные – то год потом голодный;
- кукующая после 12 июля кукушка – к поздней зиме. Но ежели замолкает птичка за неделю до Петра и Павла, то ждали ранних снега и морозов.
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