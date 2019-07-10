Во вторник, 9 июля, к агитационной палатке "Оппозиционной платформы - За жизнь" подошло пятеро молодых мужчин спортивного телосложения, которые начали угрожать волонтерам и рвать агитационный материал.

"Мы доносили до людей правду, рассказывали о политической программе партии. Что мы будем делать, чтобы остановить войну, почему важно идти на прямые переговоры с РФ по газу, на сколько уже сейчас можно снизить тарифы. Обо всем этом мы говорили с жителями города, как вдруг из подъехавшего автомобиля вышли пятеро агрессивно настроенных парней, они стали угрожать нам, рвать агитационный материал", – рассказывает женщина-волонтер.

На ситуацию отреагировал руководитель Черниговской региональной организации партии, кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Антошин.

"Из рассказа женщины становится понятным, что это была явно организованная провокация, мужчины произносили заученные фразы, повторяя их друг за другом. По факту случившегося мы написали заявление в полицию. А нашим оппонентам хочу еще раз напомнить, что мы не боимся угроз, мы и дальше будем объяснять всем важность переговорного пути для достижения мира, и, судя по растущим рейтингам нашей политической силы на Черниговщине, люди поддерживают нас и поддерживают действия наших лидеров. Нас не запугать, мы отстаивали и будем продолжать бороться за права наших граждан, наших избирателей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за мир и за честные выборы", – сказал Вадим Антошин.