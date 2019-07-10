Нужно предусмотреть надбавки и льготы людям, работающим и проживающим в прифронтовой зоне. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская в ходе посещения управления социальной защиты, Центра комплексной реабилитации для лиц и детей с инвалидностью "Огонек надежды" и территориального центра по социальному обслуживанию граждан Марьинского района Донецкой области.

"Социальные учреждения и социальные работники здесь, в прифронтовой Марьинке, выполняют очень важную функцию - поддерживают и помогают людям, которые не только оказались в сложных жизненных обстоятельствах, но и пострадали от вооруженных действий. И, несмотря на пять лет социального геноцида и полнейшего саботажа существующих проблем представителями уходящей власти, сотрудники социальной сферы "красной" зоны Донбасса продолжают поддерживать стариков, воспитывать деток с тяжелыми заболеваниями, помогать переселенцам, многодетным семья, людям с инвалидностью", - отметила оппозиционный политик.

По ее словам, сегодня необходимо на законодательном уровне закрепить предоставление детям и мирным гражданам, статус пострадавших от вооруженного конфликта, и наполнить этот статус пакетом реальных социальных гарантий и льгот. Также нужно предусмотреть надбавки сотрудникам социальной сферы, работающим в прифронтовой зоне, за несколько километров от линии разграничения.

"Социальная защита должна стать тем столпом, который объединит людей, защитит их, и вернет им веру в то, что государство о них заботится. А для этого нужно реанимировать социальную сферу, решить вопросы, связанные с выплатой пенсий, индексацией социальных пособий, отменой унизительных проверок переселенцев. Также нужно разработать и утвердить программу социальной защиты людей, пострадавших от войны, и предусмотреть в ней возмещение потерь, понесенных в результате боевых действий. Но самое главное - нужно вернуть мир, и единственная политическая сила, у которой есть действенный план мирного урегулирования - это "Оппозиционная платформа - За жизнь"", - резюмировала Наталия Королевская.