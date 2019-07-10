В Харькове совершено покушение на жизнь кандидата в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" [ Редактировать ]
В среду, 10 июля, около 19:00 в Харькове по адресу пр. Тракторостроителей, 86б, во время встречи с избирателями произошло покушение на жизнь кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 170-му округу Дмитрия Святаша.
Около 40 неизвестных в черной одежде, вооруженные ножами, кастетами, газовыми баллончиками, напали на парламентария. Нападавшие скандировали призывы физически уничтожить кандидата в народные депутаты. В результате Дмитрий Святаш получил ожоги рук и другие телесные повреждения. От применения слезоточивого газа пострадал не только кандидат в депутаты, но и люди, находившиеся рядом.
Судя по черному цвету флагов и одежды злоумышленников можно предположить, что нападающие являются представителями организации "Фрайкор".
По факту нападения Дмитрий Святаш написал заявление в полицию.
Напомним, что это уже второе нападение на Дмитрия Святаша в ходе избирательной кампании - 3 июля в центре Харькова на него напала толпа воинствующих молодчиков.
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