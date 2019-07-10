В среду, 10 июля, около 19:00 в Харькове по адресу пр. Тракторостроителей, 86б, во время встречи с избирателями произошло покушение на жизнь кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 170-му округу Дмитрия Святаша.

Около 40 неизвестных в черной одежде, вооруженные ножами, кастетами, газовыми баллончиками, напали на парламентария. Нападавшие скандировали призывы физически уничтожить кандидата в народные депутаты. В результате Дмитрий Святаш получил ожоги рук и другие телесные повреждения. От применения слезоточивого газа пострадал не только кандидат в депутаты, но и люди, находившиеся рядом.

Судя по черному цвету флагов и одежды злоумышленников можно предположить, что нападающие являются представителями организации "Фрайкор".

По факту нападения Дмитрий Святаш написал заявление в полицию.

Напомним, что это уже второе нападение на Дмитрия Святаша в ходе избирательной кампании - 3 июля в центре Харькова на него напала толпа воинствующих молодчиков.