Ціна на газ може бути знижена на чверть - така мета "Опозиційної платформи - за життя". Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час поїздки до Москви. За його словами, політсила домовилася з російською владою про вигідний контракт щодо газопостачання. Його планують укласти наступного місяця.

"Я с удовлетворением хочу отметить, что на сегодня мы практически поставили точку в том, что в течение августа будет заключен новы контракт на поставки газа в страну, дешевле чем сегодняшнюю. Ниже цена будет на 25 процентов. Это значит, что ниже будут коммунальные тарифы, это значит снижение цены на товары все, где присутствует газ, а он присутствует везде - во всех товарах первой необходимости. Это существенных отход от бедности, в которую погрузилась страна с коммунальными тарифами и ценами за последние пять лет. И сегодня мы достигли окончательной договоренности, что этот контракт будет подписан в течение августа месяца", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".