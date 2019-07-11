Черкаси можуть стати "столицею академічного веслування" України. Місцева команда ветеранів-веслувальників уже вдруге стала Чемпіонкою світу і минулого тижня встановила новий рекорд. Подробиці - далі.

Разом спускають, разом сідають і разом веслують. Цих кремезних хлопців навряд чи можна назвати ветеранами, але вони саме ветеранська команда з академічного веслування. У кожного з членів екіпажу байдарки за плечима не один десяток років занять спортом і сотні змагань.

"Вся, команда, кожна людина в цьому човні виконує якусь функцію. Я наприклад, на даний момент - даю ритм, середина - це мотор. Ви подивіться на хлопців - це потужний мотор, як тільки дай їм газ вони зразу, і вода перетворюється в піну", - говорить Михайло Ткаченко, член черкаської ветеранської команди з веслування.

Аби завжди тримати себе у формі, команда щодня тренується щонайменше по дві години на базі черкаської дитячої спортивної школи веслування. І тиждень тому черкащани вже вдруге стали чемпіонами світу на змаганнях у Литві.

Щоправда і теперішнім, і майбутнім чемпіонам доводиться тренуватися на базі з минулого сторіччя. Старі елінги, на пів-збудоване приміщення та обладнання, яке залишилось у спадок ще від радянського союзу. Директор школи розгортає на столі теку зі своєю найзаповітнішою мрією - це проектна документація на реконструкцію школи веслування. Її розробили ще 2016 року, але з місця справа так і не зрушила.

"З 95 року оце будівництво, як побудували оце основу, так воно все стоїть мертвим грузом хотілося б мать таку базу, як в Білорусі, там така славна база і академічне веслування збирає дуже багато змагань", - говорить Василь Романенко, директор дитячої спортивної школи веслування.

Будуть і змагання, і нове приміщення запевняє член ветеранської команди Іван Сухарьков. Він не тільки спортсмен, а й рушійна сила всієї школи веслування. Каже, цього року йому та команді однодумців вже вдалось вибити на реконструкцію бази 20 мільйонів гривень підготовчі роботи мають розпочатись вже в найближчі тижні.

"Порядка 60 миллионов гривен, уже есть договоренность с Минрегионом, и они будут дофинансироваться мы в этом году начнем ее строить, деньги есть, только экспертиза и все, и мы готовы выходить на тендер и сразу же она будет", - говорить Іван Сухарьков, голова черкаської обласної федерації академічного веслування.

Якщо все вдасться, закінчити реконструкцію школи веслування планують вже цього року. За проектом тут буде сучасна база, готель для спортсменів, опалення, водогін та навіть нове обладнання для тренувань.