"Оппозиционной платформе - За жизнь" удалось достичь конкретных договоренностей о восстановлении производственных и кооперационных связей с РФ. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформой - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя практические результаты переговоров в Москве делегации "Оппозиционной платформой - За жизнь" с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и руководством фракции "Единая Россия".

"Первый шаг сделан - это снятие санкций со стороны РФ в одностороннем порядке. Это некий жест доброй воли, который важен, в первую очередь, для нашей экономики. Мы возвращаемся на российский рынок. Сегодня у нас отрицательный торгово-экономический баланс: мы покупаем у России товаров больше, чем продаем туда. Для нас критически важно восстановить этот паритет, чтобы отечественных товаров продавалось как минимум столько же. Россия слышит нас и идет на контакт", - сказал Юрий Бойко.

Также была достигнута договоренность об открытии российского рынка для ряда украинских предприятий.

"На юге Одессы из-за взаимных санкций более 100 тыс. тонн виноматериалов сегодня заблокированы, и десятки сельскохозяйственных винодельческих предприятий лишились доступа к российскому рынку. Я передал соответствующие документы премьер-министру РФ и получил заверения, что этот вопрос будет решен. Я убежден, что мы разблокируем поставки виноматериалов в РФ, а это 80 тыс. рабочих мест. Также дорогу на российский рынок получили предприятия картонно-тарной промышленности. Если подвести суммарный итог, то мы в результате переговоров восстановили примерно 5 тыс. рабочих мест и получили возможность поставлять наши товары на российский рынок на около 100 млн долларов. Это первый шаг по возвращению украинских товаропроизводителей на традиционный для них российский рынок. И этот процесс будет продолжен", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформой - За жизнь".

Кроме того, обсуждались политические и гуманитарные вопросы.

"Надо восстанавливать диалог, надо заканчивать споры и идти к миру - а без прямых переговоров этого сделать нельзя. И 10 июля в Москве мы это делали, потому что ничего важнее мира для Украины, для Донбасса - нет!" - акцентировал Юрий Бойко, отвечая на вопросы журналистов.