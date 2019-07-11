У центрі Ужгорода обстріляли автівку правоохоронця. По машині керівника відділу економічного захисту Нацполіції області - Андрія Іванківа - випустили п'ять куль. Сам він не постраждав.

Натомість поранено пенсіонерку, яка проходила повз. Її життю нічого не загрожує. Поліція шукає стрільців. Їм "світить" до 15 років за гратами або довічне ув'язнення. Голова Нацполіції Сергій Князєв пов'язує напад із професійною діяльністю правоохоронця. Зокрема, з викриттям корупційних схем на місцевій митниці та в Облавтодорі. Завдяки цим розслідуванням оголошено підозри в розтраті понад тринадцяти мільйонів гривень бюджетних коштів.

"Сьогодні о 9 годині ранку керівника відділу економічного захисту Національної поліції в Закарпатського підрозділу при слідуванні на роботу отримав 5 кульових у свій автомобіль. Поранена мешканка міста Ужгород, яка пройшла поряд. Одна із робочих версій, що це результат ефенктивної праці , яку здійснюють підрозділи в цьому регіоні", - говорить Сергій Князєв, голова Національної поліції України.

"Это была направленная акция - попытка остановить эффективность действующего подразделения полиции, которые в Закарпатье борются с контрабандными проявлениями. Хочу заявить о том, что это ни в коей мере нас не остановит и напротив - сделает более решительными на протяжении этой борьбы. Хочу сказать, что мы прекрасно видим тенденции на контрабандные грязные деньги. как в том числе, хотят вмешаться в выборный процесс, который проходит на Закарпатье", - говорить Арcен Аваков, міністр внутрішніх справ України.