Руки геть від свободи слова - під таким гаслом сьогодні пройшла мирна акція під стінами телеканалу Ньюс Ван. До мітингуючих доєдналися і народні депутати. Детальніше розкажуть наші кореспонденти.

Із самого ранку близько тисячі мітингуючих під стінами Ньюс Вану. Та сьогодні акція мирна. Цього разу, люди прийшли на підтримку телеканалу. Вимагають припинити переслідування українських журналістів.

"Свобода слова потрібна, без неї не получиться нічого, тому що ви втратите роботу, а ми втратимо інформацію і це дуже погано".

"Каждый должен говорить то, что думает, поэтому мы можем высказывать свое мнение".

Припинити тиск на свободу слова від правоохоронців вимагають і народні депутати.

"Последний бастион, за которым у нас не будет ничего - это свободная пресса, на каналах , которые они хаят выступают представители всех партий, сами они выступают все, представители их партий, а потом приходят и нападают на журналистов. Мы не дадим в обиду прессу и устраивать лебединый марш и вы должны это понимать, как никто. Что строительство страны начинается не с болтовни, а с того, чтобы можно было хотя бы, хотя бы, если ничего больше нету, сказать людям правду о том, что происходит в стране, а так они будут продолжать грабить и улыбаться, а этого не будет", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Необхідно зняти всі кримінальні переслідування, зупинити політичні переслідування , зупинити наступ на свободу слова, зупинити спробу встановити цензуру і приятти до відповідальності тих, хто нападає на журналістів, притягнути до відповідальності тих, хто реально загрожує життю і здоров'ю українських журналістів, тих, хто організував напад на незалежний телеканал. це в інтересах всієї України", - говорить

Скандал навколо Ньюс Вану, який розгорівся через запланований телеміст із Росією 24, народні обранці вважають політично вмотивованим. Мовлялв, тема ефіру мала на меті примирення.

"То, что было желание организовать мост с российским телеканалом, причем организовать общение не политикума, это был бы абсолютно аполитичный формат, в котором общались бы люди, общались бы представители культуры, говорили о том, что делать для того, чтобы наши страны стали сближаться. Журналисты имеют право освещать то, что они считают нужным, мне было больно слышать реакцию многих политиков в понедельник на саму информацию о том, что готовится этот телемост, я солидарен с решением журналистов об его отказе. Потому что это было действительно опасно, то, что происходило здесь в понедельник, это было не человеческое, а изуверское демонстрация отношения к свободе слова реакция президента, за которого я голосовал, за которого во втором туре отдали голоса 73% наших граждан, меня удивила и расстроила". - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна плафторма - За життя".

Тиском на телеканал занепокоєні і міжнародні колеги. У національній спілці журналістів впевнені - погрози на адресу працівників телебачення погіршують міжнародний імідж України.

"Наші міжнародні партнери, вони дійсно стривожені тим, що в Україні є агресія, в Україні системна безкарність, останній великий імпульс, який взагалі шокував всю спільноту світову, це вбивство журналіста у Черкасах, помер Вадим Комаров після жорстокого нападу, тому дійсно на сьогодні весь світ, він стривожений і хоче, щоб все ж імпульс з України і від нової влади, від президента новообраного, парламенту, загалом від всіх політиків був спрямований на захист журналістів, а не на поділ і не утиски", - говорить Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України.

І мітингарі і нардепи заявляють, готові влаштовувати акції на підтримку телеканалу чи не щодня, поки правоохоронці не закриють справи проти журналістів.

Журналістка телеканалу Ньюс Ван передала Володимиру Зеленському звернення - від усього колективу телеканалу. Це сталося напередодні під час зустрічі президента з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду. У листі йдеться про тиск на телеканал Ньюс Ван та на журналістів, а також про боротьбу влади зі свободою слова.