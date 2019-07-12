Американські астрономи виявили дві надмасивні чорні діри, що перебувають на шляху до злиття. Завважки вони у 800 мільйонів разів більші за Сонце. Розташовані за два з половиною мільярди світлових років від Землі.

Виявили їх за допомогою комп'ютерного телескопа "Габбл". Обидві чорні діри наближатимуться одна до одної, поширюючи при цьому потужні гравітаційні хвилі, які можна буде відчути навіть на Землі.