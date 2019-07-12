Смерть в метро Киева: 5 станций перекрыли в час пик [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, в киевском метро на синей ветке произошло ЧП, в результате которого закрыли 5 станций, движение поездов организовано от станции "Теремки" до станции "Контрактовая площадь". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.
Полностью восстановлено движение на этой линии будет ориентировочно через час.
В патрульной полиции сообщили, что на станции "Оболонь" под поездом погибла женщина. По предварительным данным, она бросилась под поезд. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и она скончалась на месте.
На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о том, что в метро Киева появился прозрачный офис.
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