Болгарія купує 8 американських винищувачів F-16. Договір про придбання літаків напередодні затвердив болгарський уряд та підписав міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов. Тепер угоду ще мають ратифікувати парламент Болгарії та Конгрес США.

Згідно з договором, загальна вартість винищувачів становитиме понад мільярд 200 мільйонів євро. Нові американські бойові літаки замінять застарілі російські МіГ-29, які зараз стоять на озброєнні у Болгарії.