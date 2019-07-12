Болгарія закуповує американські винищувачі F-16 [ Редактировать ]
Болгарія купує 8 американських винищувачів F-16. Договір про придбання літаків напередодні затвердив болгарський уряд та підписав міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов. Тепер угоду ще мають ратифікувати парламент Болгарії та Конгрес США.
Згідно з договором, загальна вартість винищувачів становитиме понад мільярд 200 мільйонів євро. Нові американські бойові літаки замінять застарілі російські МіГ-29, які зараз стоять на озброєнні у Болгарії.
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