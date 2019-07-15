Закон про екстрадицію: у Гонконгу тривають антиурядові протести [ Редактировать ]
Антиурядові протести не вщухають у Гонконгу. Організатори повідомили, що на акцію вийшли 115 тисяч людей. Поліція нарахувала близько 30 тисяч учасників. Подекуди мітинг переріс у сутички з правоохоронцями.
Протести в автономному регіоні почалися через закон про екстрадицію, який планувати ухвалити в тамтешньому парламенті. За ним, правопорушників могли висилати на материковий Китай для слідства. Суперечливий документ - відкликали. Утім, тепер мітингувальники вимагають більших свобод. А також просять владу розв'язати проблему контрабанди гонконгських товарів до Піднебесної.
по теме
Гонконг охопили масові антиурядові протести
Антиурядові протести не вщухають у Гонконгу. Організатори повідомили, що на акцію вийшли 115 тисяч людей
Протести у Гонконгу набирають нових обертів
Зіткнення почалися, коли активісти спробували прорвати поліційний кордон
У Гонконзі відмовилися від скандального закону про екстрадицію
У Гонконзі відмовилися від скандального закону про екстрадицію. Про це заявила прем'єр-міністр Керрі Лем
В Ужгороді стартував мотопробіг за єдність України
У центрі Ужгорода галас, музика і гуркіт моторів. Тут стартував третій мотопробіг Єдності. Півсотні байкерів з усієї України на своїх залізних конях збираються перетнути країну й фінішувати біля моря
В Азербайджані гілка п'ятсотрічного дерева притисла туристів
В Азербайджані гілка п'ятсотрічного дерева притисла подорожувальників. Постраждали 19 людей. Серед них - дев'ятеро іноземців