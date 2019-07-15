Антиурядові протести не вщухають у Гонконгу. Організатори повідомили, що на акцію вийшли 115 тисяч людей. Поліція нарахувала близько 30 тисяч учасників. Подекуди мітинг переріс у сутички з правоохоронцями.

Протести в автономному регіоні почалися через закон про екстрадицію, який планувати ухвалити в тамтешньому парламенті. За ним, правопорушників могли висилати на материковий Китай для слідства. Суперечливий документ - відкликали. Утім, тепер мітингувальники вимагають більших свобод. А також просять владу розв'язати проблему контрабанди гонконгських товарів до Піднебесної.