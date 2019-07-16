Вибори-2019: рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" продовжує зростати - соціологи [ Редактировать ]
Свіжі рейтинги політичних партій оприлюднив Інститут аналізу та прогнозування спільно з аналітичною групою "Соціопрогноз".
Детальніше про результати опитувань - дивіться далі.
Згідно з дослідженням, до Верховної Ради пройшли б чотири політичні партії. Серед опитаних українців, які визначилися з вибором і точно братимуть участь у голосуванні, довіра до політсил розподілилася таким чином:
- Перше місце посідає партія "Слуга народу" Дмитра Разумкова із рейтингом трохи більше ніж 42 відсотки;
- На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука. Політсила має понад 15 відсотків;
- На третьому місці - "Європейська Солідарність" Петра Порошенка з рейтингом 9,8 десятих відсотка;
- Подібний результат має "Батьківщина" Юлії Тимошенко, в неї більш як 8 відсотків;
- Далі йде партія "Голос" Святослава Вакарчука - політсила балансує на межі прохідного бар'єра з рейтингом 4,9 відсотка.
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