Свіжі рейтинги політичних партій оприлюднив Інститут аналізу та прогнозування спільно з аналітичною групою "Соціопрогноз".

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Згідно з дослідженням, до Верховної Ради пройшли б чотири політичні партії. Серед опитаних українців, які визначилися з вибором і точно братимуть участь у голосуванні, довіра до політсил розподілилася таким чином: