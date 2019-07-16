А у Верховній Раді сьогодні обговорювали реформи в енергетиці. Зокрема перші результати запуску гуртового ринку електроенергії. Нагадаю, відповідну біржу в Україні запустили 1 липня.

Дискутували представники Кабміну, постачальники та споживачі. На що скаржаться українські підприємства? Знає Богдан Вербицький.

Конкурентний ринок, нижчі ціни та створення енергетичної біржі. Зміни в енергетичному секторі - одна з основних вимог європейських партнерів України. Про створення ринку електроенергії дискутували багато. Пропонували навіть перенести його запуск. Однак з 1 липня "нові торгові відносини" вступили в силу. Перші результати вирішили обговорити на засіданні круглого столу в парламенті.

"Не можна під час дуже непростих рішень, вписувати в договора штрафи 49 відсотків за перебор чи недобор електроенергії, яке споживає підприємство", - наголосив Геннадій Зубко, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Виникають питання і щодо встановлення тарифів на електрику. В нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звітують: запуск ринку пройшов вдало. Електроенергія подешевшала. Однак "знижку" отримали не всі.

Однак на цьому "проблемні питання" не закінчуються. За словами представника президента в Кабміні - Андрія Геруса, - ціни на ринку регулюють "вручну". На цьому графіку видно, як протягом одного дня ціна на "світло" раптово впала, а вже наступної доби різко зросла.

"Таке різке одноденне зниження очевидно не може пояснюватися факторами попиту і пропозиції, і це скоріш за все показує настільки легко можна впливати і навіть маніпулювати цінами на оптовому ринку", - зазначив Андрій Герус, представник президента у Кабінеті Міністрів України.

Та й здешевити електроенергію в Україні поки що не вдається. Іноді ціна навіть вища, ніж у наших Західних сусідів, які цю електроенергію купують.

"Ціна в Україні на ринку на добу наперед іноді вища іноді нижча, аніж в Угорщині, яка є імпортером електроенергії, але постійно вища, аніж в Словаччині, яка є нетто-експортером електроенергії. Україна також є нетто-експортером електроенергії", - говорить Андрій Герус, представник президента у Кабінеті Міністрів України.

І це при тому що виробництво електроенергії в Україні дешевше, ніж за кордоном. Та й екологічні тарифи у нас менші. Однак електроенергія тільки дорожчає.

"Запровадження конкурентного ринку, який в силу своєї назви і мав би привести до покращення цінових праматерів електроенергії в нашій країні поки демонструє дорожчання цього енергетичного ресурсу", - відзначив Всеволод Ковальчук, тимчасово виконуючий обов'язки директора ДП "НЕК "Укренерго".

"Сумарний приріст для кінцевого споживача 25 відсотків. Це найбільше одноразове зростання ціни електроенергії за останні 25 років. В той час, коли в світі тренд на зниження вартості енергоресурсів. Нафта вниз, газ вниз, мазут вниз, вугілля вниз", - наголосив Андрій Герус, представник президента у Кабінеті Міністрів України.

Через зависокі тарифи напряму страждає українська промисловість. Особливо - кольорова металургія, підприємства якої надзвичайно енергоємні.

"В каждой тонне нашей продукции, которую мы продаем на экспорт, находится порядка 38 процентов украинского сырья, и от 35 до 40 процентов украинской электроэнергии. Я могу нашу продукции продавать, к сожалению, в убыток. Только. По другому, к сожалению, это предприятие не будет работать", - зазначив Володимир Сівак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Через високі ціни на електрику - дорожчає й продукція комбінату. І як результат - програш конкуренції підприємствам з інших країн. Тільки за останні шість років вартість електрики для виробництва збільшилася майже в два з половиною рази.

"Вот с 13 года по 19 год на 156 процентов выросла стоимость электроэнергии для нас. Для нас это миллиард 200 дополнительно в цене", - наголосив Володимир Сівак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Керівники підприємств вимагають негайно зібрати круглий стіл. І вже найближчим часом обговорити всі проблеми українських підприємств. Адже, ціни на електроенергію шкодять не лише промисловим гігантам, але й всій економіці як наслідок.