Для спасения экономики нужно плавно снизить учетную ставку до 4% - Бахматюк [ Редактировать ]
Непродуманная политика Нацбанка не позволяет подняться украинской экономике. Слишком высокая учетная ставка и высокая доходность депозитных сертификатов Нацбанка являются выгодными для спекулянтов, а не инвесторов, считает владелец одного из крупнейших агрохолдингов Европы группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.
Опросы аналитического центра Федерации работодателей показали, что более 75% респондентов не готовы инвестировать в экономику Украины при существующих условиях, когда учетная ставка Нацбанка составляет 17,5%, а инфляция - 9%. Такой разрыв делает невозможным развитие экономики, замораживает кредитования промышленного сектора. Этот вопрос стал темой обсуждения во время батла мыслей на тему "Промышленники против НБУ", организованном Федерацией работодателей Украины.
По мнению украинского бизнесмена, спасением для украинской экономики может стать постепенное снижение учетной ставки с 17,5% до 4%, но для этого надо создать "подушку безопасности" в три миллиарда долларов. "Пока есть депозитные сертификаты, которые выше ставок реального кредитования, будет существовать эта система. Когда спекулянт заберет деньги из системы, будет обвал национальной валюты. Для себя в голове надо составить решение: мы готовим подушку в три миллиарда долларов, затем плавно делаем снижение ставки с 17% до 8%, а затем за три года идем до 4%. Даем надежду банкам, системе, - заявил Олег Бахматюк.
Не только иностранные, но и украинские инвесторы при существующих условиях ищут возможности инвестировать в экономики других стран с более благоприятными условиями.
"Более 61% опрошенных нами рассматривают другие страны с более низкими процентными ставками в качестве альтернативы финансированию капиталовложений в Украине. И многие уже сегодня инвестируют в другие страны. То есть большая часть представителей бизнеса готова инвестировать и создавать рабочие места где угодно, но не в нашей стране, потому что политика НБУ, Министерства экономики, Министерства финансов не способствует тому, чтобы инвестиции приходили в Украину", - сказал Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.
Напомним, что Олег Бахматюк является владельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов. Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, который ведет хозяйственную деятельность в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и создает около 27 000 рабочих мест реального сектора экономики.
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