В среду, 17 июля, на заседании Кабинета министров Украины Владимир Гройсман рассказал о том, что в следующем году минимальная зарплата вырастет до 5500 гривен.

"У нас всегда будет выбор: либо мы опираемся на реальные возможности экономика, и я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата будет уже не 4173, а 5500 гривен", - сказал он.

Премьер убежден, что средняя зарплата за полтора-два года будет 620 долларов.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине анонсировали повышение до 70% зарплаты учителей.