Гройсман анонсировал повышение "минималки" [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, на заседании Кабинета министров Украины Владимир Гройсман рассказал о том, что в следующем году минимальная зарплата вырастет до 5500 гривен.
"У нас всегда будет выбор: либо мы опираемся на реальные возможности экономика, и я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата будет уже не 4173, а 5500 гривен", - сказал он.
Премьер убежден, что средняя зарплата за полтора-два года будет 620 долларов.
Ранее мы писали о том, что в Кабмине анонсировали повышение до 70% зарплаты учителей.
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