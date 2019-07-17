Новий дитсадок, побудований за сучасними вимогами, утеплений і затишний - у маленькому містечку. Це не плани, а реальність.

Звідки на Харківщині взяли на це кошти? - розкажуть наші кореспонденти.

Ганна водить чотирирічну Мілену до маленького дитячого садочка в Близнюках. Молода мама каже, її дитині пощастило - вона пішла в садочок, а от батькам мЕнших дітей - місця забракло.

"У нас много молодежи. Многие сейчас рожают девочки молодые и по два ребенка, и по одному. Садик нужен, естественно", - розповідає Ганна, жителька Близнюків.

Новий дитсадочок у селищі вирішили облаштувати, перебудувавши стару покинуту будівлю в центрі.

"У нас існувало приміщення колишнього банку "Україна", яке з 91-го року не функціонувало, і знаходилося в занедбаному вигляді, і поступово починало руйнуватися. Щоб воно не руйнувалося, ми визначили його як під реконструкцію", - зазначив Станіслав Подереча, заступник голови Близнюківської райадміністрації.

Гроші виділив спершу обласний бюджет, а пізніше - Державний фонд регіонального розвитку.

Та переробити стару будівлю виявилося не так просто. Довелося руйнувати всі перегородки та укріплювати старі плити, робити дренаж. Від колишнього помешкання лишилися тільки стіни та сходи. А це - вже готові кімнати.

"Зараз ми з вами знаходимося в приміщенні, ігровому приміщенні для малюків ясельної групи. Ось з лівої сторони в нас спальня, а тут ігрове приміщення. Тут буде готуватися смачна їда для наших діток", - показує Віталій Бугайчук, виконроб.

Підлога з підігрівом і утеплені стіни. Малюки не змерзнуть, запевняють будівельники.

"Побудована абсолютно нова твердопаливна котельня, що дало змогу дуже добре зекономити кошти на його утримання. Також виконані всі енергозберігаючі заходи по фасаду і по покрівлі", - розповідає Володимир Норчак, заступник директора Департаменту капітального будівництва.

У новій будівлі зможуть розміститися 5 груп малюків - це 90 дітей.

"Близнюківський район Харківської області - маленький і віддалений. І як завжди, до маленьких і віддалених районів була менша увага влади. Так завжди бути не може. Тому звертаємо увагу і допомагаємо таким маленьким районам. З 90-х років була проблема щодо нового приміщення дитячого садочка, адже черга в районі була надзвичайно велика. Цьогоріч вже завершимо будівництво і 90 діток будуть мати можливість ходити до сучасного дитячого садочка", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

За планом, кажуть будівельники, малюки прийдуть у вже облаштовані групи у грудні.