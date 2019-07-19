Харковом прокотилася хвиля псевдомінувань [ Редактировать ]
У Харкові напередодні повідомили про замінування понад півсотні об'єктів. Вибухівку шукали в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торговельних та 8 медичних закладах. Людей з місця ймовірної загрози - евакуювали.
На місці працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Жодних небезпечних предметів не виявили.
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