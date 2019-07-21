Вибори-2019: що не можна робити під час голосування [ Редактировать ]
Як повідомили в Нацполіції, за вчорашній день тиші правоохоронці одержали 570 повідомлень про порушення. За ним відкрили 11 кримінальних проваджень.
Правоохоронці наголошують - в Україні заборонено:
- Фотографувати і знімати на відео заповнений бюлетень;
- Демонструвати виборчий листок у приміщенні для голосування;
- Заходити до кабінки разом з іншими громадянами, крім дітей, молодших за 18 років;
- Не можна також виносити бюлетень за межі виборчої дільниці;
- Передавати бюлетень іншим особам;
- Голосувати за іншу людину та вести агітацію на дільниці
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