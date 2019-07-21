Віддати свій голос на позачергових виборах до парламенту закликав і головний селюк країни, як він сам себе називає.

Ректор-співак та голова "Аграрної партії України" Михайло Поплавський голосував у Києві на Лівому березі. На дільницю Михайло Михайлович приїхав о десятій ранку. Був у доброму гуморі, щоправда не співав.

"Голосуємо за майбутнє України, за мир і відродження українського села. Всім дякуємо. Віримо в майбутнє України. Настрій оптимістичний. Ми віримо в майбутнє України і сьогодні закликаємо, щоб всі прийшли на вибори і проголосували за майбутнє України", - наголосив Михайло Поплавський, лідер "Аграрної партії України".